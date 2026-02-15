Сборная Канады разгромила на Олимпиаде французов, заменивших россиян
Сборная Канады по хоккею крупно обыграла команду Франции в матче группового этапа на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 10:2.
В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (9-я минута), Девон Тэйвз (10), Марк Стоун (20), Кейл Макар (33), Маклин Селебрини (38 — буллит и 52), Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (41), Бо Хорват (46), Брэндон Хагель (51).
Селебрини, Макдэвид, Стоун и Кросби набрали по три очка.
У сборной Франции отличились Флоран Дуэ (9) и Саша Трей (42).
В третьем периоде Уилсон провел силовой прием против 30-летнего француза Пьера Кринона, после чего между игроками завязалась драка. Обоих удалили до конца матча за драку.
В первых двух играх команда Канады победила Чехию (5:0) и Швейцарию (5:1), она занимает первое место в группе.
Сборная Франции на старте олимпийского хоккейного турнира потерпела поражения от Швейцарии (0:4) и Чехии (3:6).
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выходят в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
Сборная Франции выступает на Олимпиаде вместо отстраненной IIHF сборной России.
