Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная Канады разгромила на Олимпиаде французов, заменивших россиян

Сборная Канады по хоккею разгромила Францию на Олимпиаде со счетом 10:2
Сюжет
Олимпиада-2026
Матч завершился со счетом 10:2. У победителей четыре игрока набрали по три очка
Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Сборная Канады по хоккею крупно обыграла команду Франции в матче группового этапа на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 10:2.

В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (9-я минута), Девон Тэйвз (10), Марк Стоун (20), Кейл Макар (33), Маклин Селебрини (38 — буллит и 52), Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (41), Бо Хорват (46), Брэндон Хагель (51).

Селебрини, Макдэвид, Стоун и Кросби набрали по три очка.

У сборной Франции отличились Флоран Дуэ (9) и Саша Трей (42).

В третьем периоде Уилсон провел силовой прием против 30-летнего француза Пьера Кринона, после чего между игроками завязалась драка. Обоих удалили до конца матча за драку.

В первых двух играх команда Канады победила Чехию (5:0) и Швейцарию (5:1), она занимает первое место в группе.

Сборная Франции на старте олимпийского хоккейного турнира потерпела поражения от Швейцарии (0:4) и Чехии (3:6).

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выходят в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Сборная Франции выступает на Олимпиаде вместо отстраненной IIHF сборной России.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Олимпиада-2026 сборная Канады
