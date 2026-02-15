Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования на 10 км на домашних Играх в Италии.
Виттоцци показала время 30 минут 11,8 секунды и не допустила промахов на четырех огневых рубежах.
Второй стала норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием +28,8 секунды с тремя промахами, третьей — Суви Минккинен из Финляндии (+34,3; без промахов).
Витоцци на Олимпиаде в Италии ранее взяла бронзу в смешаной эстафете. Она также является бронзовым призером Игр в Пхенчхане (2018) и двукратной чемпионкой мира (2023, 2024).
Ранее с гонки преследования снялась двукратная олимпийская чемпионка Игр в Италии французская биатлонистка Жюлья Симон. Спортсменка бережет силы для масс-старта 21 февраля.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.
