Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования

Лиза Виттоцци показала время 30 минут 11,8 секунды и не допустила промахов. Второй стала норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде, третьей — Суви Минккинен из Финляндии

Лиза Виттоцци (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования на 10 км на домашних Играх в Италии.

Виттоцци показала время 30 минут 11,8 секунды и не допустила промахов на четырех огневых рубежах.

Второй стала норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием +28,8 секунды с тремя промахами, третьей — Суви Минккинен из Финляндии (+34,3; без промахов).

Витоцци на Олимпиаде в Италии ранее взяла бронзу в смешаной эстафете. Она также является бронзовым призером Игр в Пхенчхане (2018) и двукратной чемпионкой мира (2023, 2024).

Ранее с гонки преследования снялась двукратная олимпийская чемпионка Игр в Италии французская биатлонистка Жюлья Симон. Спортсменка бережет силы для масс-старта 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.