Двукратная чемпионка ОИ снялась с гонки преследования из-за недомогания

После спринта на Играх в Италии Жюлья Симон почувствовала недомогание. Тренер женской сборной Франции по стрельбе заявил, что она будет беречь силы на масс-старт

Жюлья Симон (Фото: Harry How / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жюлья Симон снялась с гонки преследования на Олимпийских играх 2026 года в Италии из‑за недомогания после спринта. Об этом сообщил La Provence.

Тренер женской сборной Франции по стрельбе Жан‑Поль Джакин пояснил, что спортсменка бережет силы для масс-старта 21 февраля. По его мнению, участие Симон в гонке преследования «бессмысленно, потому что она отстает на две минуты».

Отмечается, что спортсменка присутствовала на тренировке утром в воскресенье, 15 февраля.

В спринте биатлонистка заняла 34-е место с отставанием от победительницы почти на две минуты.

Гонка преследования у женщин пройдет позднее 15 февраля.

Ранее на Играх в Италии Симон взяла золото в смешанной эстафете и индивидуальной гонке. На Олимпиаде в Пекине она стала серебряным призером в смешанной эстафете.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.