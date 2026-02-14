 Перейти к основному контенту
Лидер сборной Швейцарии по хоккею больше не сыграет на ОИ из-за травмы

Лидер сборной Швейцарии Кевин Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы
Олимпиада-2026
Кевин Фиала получил серьезную травму в матче с командой Канады, его увезли со льда на носилках
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Форвард сборной Швейцарии Кевин Фиала больше не сыграет на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за травмы. Об этом сообщается на сайте Швейцарской федерации хоккея (SIHF).

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» получил травму накануне в матче с Канадой (1:5). За три минуты до конца третьего периода Фиала попал под силовой прием канадца Тома Уилсона. 29-летний хоккеист не смог подняться самостоятельно, его увезли со льда на носилках.

«Медицинское обследование выявило травму нижней части ноги, что исключает его участие в Олимпийских играх», — говорится в сообщении SIHF.

В игре с Канадой еще два швейцарца получили травмы — защитник Андреа Глаузер и форвард Денис Мальгин.

Фиала в 2024 году был признан самым ценным игроком чемпионата мира.

