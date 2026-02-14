Лидер сборной Швейцарии по хоккею больше не сыграет на ОИ из-за травмы
Форвард сборной Швейцарии Кевин Фиала больше не сыграет на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за травмы. Об этом сообщается на сайте Швейцарской федерации хоккея (SIHF).
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» получил травму накануне в матче с Канадой (1:5). За три минуты до конца третьего периода Фиала попал под силовой прием канадца Тома Уилсона. 29-летний хоккеист не смог подняться самостоятельно, его увезли со льда на носилках.
«Медицинское обследование выявило травму нижней части ноги, что исключает его участие в Олимпийских играх», — говорится в сообщении SIHF.
В игре с Канадой еще два швейцарца получили травмы — защитник Андреа Глаузер и форвард Денис Мальгин.
Фиала в 2024 году был признан самым ценным игроком чемпионата мира.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»