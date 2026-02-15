Халили и Бажин выиграли командный спринт на Кубке Содружества в Сочи

Халили и Бажин показали результат 36 минут 58,3 секунды. Вторыми стали Эдуард Латыпов и Александр Корнев, третьими — Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов

Карим Халили (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонисты Карим Халили и Кирилл Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Спортсмены показали результат 36 минут 58,3 секунды и допустили восемь промахов.

Вторыми стали Эдуард Латыпов и Александр Корнев (+11,1 секунды; восемь промахов), третье время показали Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов (+33,1; 7 промахов).

Ранее 12 февраля Халили стал победителем гонки преследования на этапе в Сочи, а Бажин 14 февраля занял первое место на масс-старте на 15 км.

Российские биатлонисты с 2022 года не выступают на турнирах под эгидой международной федерации (IBU) из-за военной операции на Украине. Россияне соревнуются между собой и с белорусами.