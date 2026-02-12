Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи
Карим Халили стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.
Халили преодолел 12,5 км за 34 минуты 5 секунд, сделав три промаха.
Он на 6,5 секунды опередил Кирилла Бажина (три промаха) и на 34,1 секунды — Даниила Серохвостова (один), который по ходу гонки отыграл 17 мест.
Халили после гонки назвал позоров три своих промаха. «С такой стрельбой никакой Олимпиады нам не светит. Столько ошибаться нельзя. Я не витаю в облаках и реально оцениваю ситуацию», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».
Российские биатлонисты с 2022 года не выступают на турнирах под эгидой международной федерации (IBU) из-за военной операции на Украине. Россияне соревнуются между собой и с белорусами.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России