Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи

Тройку призеров составили Халили, Бажин и Серохвостов, отыгравший по ходу пасьюта 17 мест. Халили после финиша назвал свою стрельбу позором

Карим Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Карим Халили стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.

Халили преодолел 12,5 км за 34 минуты 5 секунд, сделав три промаха.

Он на 6,5 секунды опередил Кирилла Бажина (три промаха) и на 34,1 секунды — Даниила Серохвостова (один), который по ходу гонки отыграл 17 мест.

Халили после гонки назвал позоров три своих промаха. «С такой стрельбой никакой Олимпиады нам не светит. Столько ошибаться нельзя. Я не витаю в облаках и реально оцениваю ситуацию», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонисты с 2022 года не выступают на турнирах под эгидой международной федерации (IBU) из-за военной операции на Украине. Россияне соревнуются между собой и с белорусами.