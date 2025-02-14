Российская теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира WTA в Дохе

Российская теннисистка проиграла в полуфинале крупного турнира WTA в Дохе

Екатерина Александрова после побед на первой и пятой ракетками мира уступила американке Аманде Анисимовой, которая занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA

Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе.

В полуфинале 30-летняя россиянка уступила американке Аманде Анисимовой, 41-й ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.

В решающем матче 23-летняя Анисимова, у которой российские корни, сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Во втором круге Александрова выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, в 1/4 финала — пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.