Российская теннисистка проиграла в полуфинале крупного турнира WTA в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе.
В полуфинале 30-летняя россиянка уступила американке Аманде Анисимовой, 41-й ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.
В решающем матче 23-летняя Анисимова, у которой российские корни, сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Во втором круге Александрова выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, в 1/4 финала — пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.
Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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