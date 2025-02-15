«Спартак» впервые выиграл матч КХЛ, в котором уступал 0:4
Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (32-я минута), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60). У проигравших отличились Антон Силаев (1), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15), Кирилл Воронин (29).
Ранее в нынешнем сезоне «Спартак» три раза проиграл «Торпедо» при одной победе (4:2, 0:6, 2:3 Б, 2:3 Б).
«Спартак» с 64-й попытки одержал первую победу в КХЛ, отыгравшись с 0:4. Лидером по числу таких камбэков является «Металлург» (3). «Торпедо» в третий раз упустило победу с 4:0 и стало лидером по этому показателю, сообщает пресс-служба КХЛ.
«Спартак» набрал 70 очков в 54 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Торпедо» с 62 очками в 56 встречах расположилось на восьмой строчке.
В следующем матче «Спартак» 17 февраля примет московское «Динамо», «Торпедо» 21 февраля дома сыграет с «Сочи».
Другие результаты дня:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3;
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2;
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5;
«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 2:4;
«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 Б.
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