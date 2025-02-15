«Спартак» впервые выиграл матч КХЛ, в котором уступал 0:4

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:4

Встреча против «Торпедо» завершилась со счетом 7:4. «Красно-белые» забросили шесть шайб в третьем периоде

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (32-я минута), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60). У проигравших отличились Антон Силаев (1), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15), Кирилл Воронин (29).

Ранее в нынешнем сезоне «Спартак» три раза проиграл «Торпедо» при одной победе (4:2, 0:6, 2:3 Б, 2:3 Б).

«Спартак» с 64-й попытки одержал первую победу в КХЛ, отыгравшись с 0:4. Лидером по числу таких камбэков является «Металлург» (3). «Торпедо» в третий раз упустило победу с 4:0 и стало лидером по этому показателю, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 70 очков в 54 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Торпедо» с 62 очками в 56 встречах расположилось на восьмой строчке.

В следующем матче «Спартак» 17 февраля примет московское «Динамо», «Торпедо» 21 февраля дома сыграет с «Сочи».

Другие результаты дня:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2;

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5;

«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 2:4;

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 Б.