 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» впервые выиграл матч КХЛ, в котором уступал 0:4

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:4
Встреча против «Торпедо» завершилась со счетом 7:4. «Красно-белые» забросили шесть шайб в третьем периоде
Фото: Валерия Калугина / ТАСС
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (32-я минута), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60). У проигравших отличились Антон Силаев (1), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15), Кирилл Воронин (29).

Ранее в нынешнем сезоне «Спартак» три раза проиграл «Торпедо» при одной победе (4:2, 0:6, 2:3 Б, 2:3 Б).

КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в матче против СКА
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Спартак» с 64-й попытки одержал первую победу в КХЛ, отыгравшись с 0:4. Лидером по числу таких камбэков является «Металлург» (3). «Торпедо» в третий раз упустило победу с 4:0 и стало лидером по этому показателю, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 70 очков в 54 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Торпедо» с 62 очками в 56 встречах расположилось на восьмой строчке.

В следующем матче «Спартак» 17 февраля примет московское «Динамо», «Торпедо» 21 февраля дома сыграет с «Сочи».

Другие результаты дня:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2;

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5;

«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 2:4;

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 Б.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Торпедо Нижний Новгород
Материалы по теме
Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмы
Спорт
Лидер КХЛ крупно обыграл «Северсталь»
Спорт
«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Абхазии закрылись участки для голосования на выборах президентаПолитика, 20:06
RTVI сообщил об обысках в домах экс-полковников группы «Альфа»Общество, 19:55
Глава МИД Польши счел неизбежной отправку войск ЕС на УкраинуПолитика, 19:45
Зеленский объяснил, почему не подписал соглашение о праве США на металлыПолитика, 19:35
«Спартак» впервые выиграл матч КХЛ, в котором уступал 0:4Спорт, 19:30
Bloomberg сообщил о запланированной встрече представителей США и РоссииПолитика, 19:22
Явка на выборах президента Абхазии превысила 55%Политика, 19:12
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Эдерсон из «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по ассистам среди вратарейСпорт, 18:52
Певец Аль Бано сообщил о приглашении в МосквуОбщество, 18:52
G7 связала будущие санкции против России с переговорами по УкраинеПолитика, 18:33
В Кремле приняли к сведению объяснение Вэнсом своих слов о войсках СШАПолитика, 18:24
Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмыСпорт, 18:13
Мэр Борисполя предупредил о риске «глобальной очистки» власти на УкраинеПолитика, 18:10
Песков заявил о признательности ХАМАС за освобождение россиянинаПолитика, 18:00