 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ

«Лада» победила «Барыс» и прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ
Тольяттинский клуб обыграл в гостях «Барыс» со счетом 4:2, дубль сделал Никита Михайлов
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тольяттинская «Лада» обыграла астанинский «Барыс» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлов (11-я и 51-я минуты), Алексей Ожгихин (59-я) и Дмитрий Кугрышев (59-я). У проигравших отличились Мстислав Шипилин (24-я) и Кирилл Ляпунов (26-я).

«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, «Барыс» проиграл пятый раз подряд.

Аутсайдер КХЛ сравнял счет за секунду до сирены, но все равно проиграл
Спорт
Игроки &laquo;Амура&raquo;

«Лада» набрала 44 очка в 54 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками в 55 встречах расположился на 12-й строчке.

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2;

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5;

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Лада ХК Барыс
Материалы по теме
Лидер КХЛ крупно обыграл «Северсталь»
Спорт
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Спорт
«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
G7 связала будущие санкции против России с переговорами по УкраинеПолитика, 18:33
В Кремле приняли к сведению объяснение Вэнсом своих слов о войсках СШАПолитика, 18:24
Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмыСпорт, 18:13
Мэр Борисполя предупредил о риске «глобальной очистки» власти на УкраинеПолитика, 18:10
Песков заявил о признательности ХАМАС за освобождение россиянинаПолитика, 18:00
Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлонуСпорт, 17:57
Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорахПолитика, 17:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте призвал ЕС перестать жаловаться из-за переговоров о мире без негоПолитика, 17:31
«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛСпорт, 17:30
В Перу переодетый капибарой полицейский задержал наркоторговца. ВидеоОбщество, 17:25
Явлинский предложил «мюнхенский план мира через диалог, а не через силу»Политика, 17:15
Умерла звезда фильмов «Фанфан-тюльпан» и «Дневная красавица» Женевьев ПажОбщество, 17:14
Тарасова восхитилась победой Гуменника в финале Гран-при РоссииСпорт, 17:14
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11