«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ
Тольяттинская «Лада» обыграла астанинский «Барыс» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлов (11-я и 51-я минуты), Алексей Ожгихин (59-я) и Дмитрий Кугрышев (59-я). У проигравших отличились Мстислав Шипилин (24-я) и Кирилл Ляпунов (26-я).
«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, «Барыс» проиграл пятый раз подряд.
«Лада» набрала 44 очка в 54 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками в 55 встречах расположился на 12-й строчке.
Другие результаты дня:
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2;
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5;
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