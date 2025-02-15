«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ

«Лада» победила «Барыс» и прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ

Тольяттинский клуб обыграл в гостях «Барыс» со счетом 4:2, дубль сделал Никита Михайлов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тольяттинская «Лада» обыграла астанинский «Барыс» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлов (11-я и 51-я минуты), Алексей Ожгихин (59-я) и Дмитрий Кугрышев (59-я). У проигравших отличились Мстислав Шипилин (24-я) и Кирилл Ляпунов (26-я).

«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, «Барыс» проиграл пятый раз подряд.

«Лада» набрала 44 очка в 54 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками в 55 встречах расположился на 12-й строчке.

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2;

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5;