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Россиянин попал в основную сетку в Дохе благодаря дисквалификации Синнера

Сафиуллин попал в основную сетку в Дохе благодаря дисквалификации Синнера
Роман Сафиуллин заменил первую ракетку мира на стартующем на следующей неделе крупном турнире ATP
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку стартующего на следующей неделе турнира категории ATP 500 в Дохе благодаря дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании допинг-дела Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию — до 4 мая.

Синнер был заявлен на турнир в Дохе, но теперь сыграть там не сможет. В субботу там прошла жеребьевка, в результате которой Сафиуллин, 70-й номер рейтинга ATP, в первом круге попал на австралийца Алекса де Минаура, шестую ракетку мира и второго сеянного.

Первая ракетка мира Синнер дисквалифицирован на три месяца за допинг
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Янник Синнер

Турнир в Дохе с призовых фондом более $3 млн пройдет с 17 по 22 февраля. Из россиян там также сыграют Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Медведев и Хачанов попали друг на друга в первом круге, Рублев встретится с Александром Бубликом из Казахстана.

Из-за своей дисквалификации Синнер в том числе пропустит турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Он лишится 2100 рейтинговых очков, но скорее всего сохранит звание первой ракетки мира. Немцу Александру Звереву нужно будет за эти три месяца набрать 2550 очков, чтобы обойти Синнера, для этого ему потребуется минимум два титула на «Мастерсах» или титул и два финала.

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