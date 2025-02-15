Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Локомотивом» на сборах в ОАЭ
Футболисты московского «Динамо» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 2:0 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Дубль сделал Константин Тюкавин (35-я и 41-я минуты).
«Локомотив» позднее 15 февраля проведет матч с «Динамо» из Самарканда. У «бело-голубых» следующая игра запланирована на 21 февраля с екатеринбургским «Уралом».
«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на пятой строчке.
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