Экс-футболист «Арсенала» заявил, что Аршавин был слишком ленив для АПЛ

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас заявил, что российский форвард обладал очень большим талантом, но был не готов выкладываться на полную в каждом матче

Андрей Аршавин в составе «Арсенала», 2011 год (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Бывший футболист лондонского «Арсенала», вице-чемпион мира 2006 года в составе сборной Франции Вильям Галлас считает, что россиянин Андрей Аршавин из-за лени не реализовал свой потенциал в Английской премьер-лиге (АПЛ) на 100%. Об этом француз заявил «Чемпионату».

«Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровень в каждой игре», — сказал Галлас.

По словам Галласа, Аршавин на тренировках выкладывался на 20–30% от своих возможностей. «Нужно хотя бы на 70–80%, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в «Зените», но АПЛ отличается», — заключил Галлас.

Российский форвард был игроком «Арсенала» в 2009–2013 годах, забил 31 гол в 144 матчах за команду, в том числе оформил покер в игре с «Ливерпулем» в 2009 году.

Из «Арсенала» Аршавин вернулся в «Зенит», затем поиграл за «Кубань» и казахстанский «Кайрат», а карьеру завершил в 2018 году.

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.