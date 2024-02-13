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Экс-футболист «Арсенала» заявил, что Аршавин был слишком ленив для АПЛ

Экс-футболист «Арсенала» Галлас: Аршавин обладал большим талантом, но был ленив
Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас заявил, что российский форвард обладал очень большим талантом, но был не готов выкладываться на полную в каждом матче
Андрей Аршавин в составе &laquo;Арсенала&raquo;, 2011 год
Андрей Аршавин в составе «Арсенала», 2011 год (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Бывший футболист лондонского «Арсенала», вице-чемпион мира 2006 года в составе сборной Франции Вильям Галлас считает, что россиянин Андрей Аршавин из-за лени не реализовал свой потенциал в Английской премьер-лиге (АПЛ) на 100%. Об этом француз заявил «Чемпионату».

«Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровень в каждой игре», — сказал Галлас.

По словам Галласа, Аршавин на тренировках выкладывался на 20–30% от своих возможностей. «Нужно хотя бы на 70–80%, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в «Зените», но АПЛ отличается», — заключил Галлас.

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Российский форвард был игроком «Арсенала» в 2009–2013 годах, забил 31 гол в 144 матчах за команду, в том числе оформил покер в игре с «Ливерпулем» в 2009 году.

Из «Арсенала» Аршавин вернулся в «Зенит», затем поиграл за «Кубань» и казахстанский «Кайрат», а карьеру завершил в 2018 году.

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Андрей Аршавин Арсенал Лондон
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