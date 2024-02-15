Гол Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
Казанский «Ак Барс» победил лидера Восточной конференции магнитогорский «Металлург» в домашнем матче чемпионата КХЛ.
Игра завершилась со счетом 2:1. У казанской команды забили Семен Кошелев (17-я минута) и Александр Радулов (56). У «Металлурга» отличился Никита Михайлис (23).
Ранее в четверг екатеринбургский «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф.
Таким образом, на Востоке еще не определились три участника розыгрыша Кубка Гагарина.
Результаты других матчей:
«Сибирь» — «Нефтехимик» — 2:1 после буллитов;
«Локомотив» — ЦСКА — 5:4 после овертайма.
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