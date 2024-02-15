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Гол Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

«Ак Барс» дома победил лидера Восточной конференции КХЛ «Металлург»
Матч в Казани завершился со счетом 2:1. Александр Радулов забросил победную шайбу на 56-й минуте
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» победил лидера Восточной конференции магнитогорский «Металлург» в домашнем матче чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:1. У казанской команды забили Семен Кошелев (17-я минута) и Александр Радулов (56). У «Металлурга» отличился Никита Михайлис (23).

Ранее в четверг екатеринбургский «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф.

Таким образом, на Востоке еще не определились три участника розыгрыша Кубка Гагарина.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Результаты других матчей:

«Сибирь» — «Нефтехимик» — 2:1 после буллитов;

«Локомотив» — ЦСКА — 5:4 после овертайма.

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Анна Сатдинова
Хоккей «Ак Барс» Александр Радулов
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