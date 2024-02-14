Аутсайдер КХЛ прервал серию поражений из 11 матчей

Аутсайдер КХЛ «Барыс» победил «Адмирал» и прервал серию поражений из 11 матчей

«Барыс», занимающий последнее место в Восточной конференции, обыграл в гостях «Адмирал» со счетом 3:2

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Астанинский «Барыс» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Рымарев (14-я и 35-я минута) и Энтони Камара (19). У проигравших отличились Александр Горшков (45) и Дмитрий Завгородний (58).

Голкипер «Барыс» Эдди Паскуале отразил 51 бросок по своим воротам.

«Барыс» прервал серию из 11 поражений подряд.

В другом матче дня хабаровский «Амур» дома обыграл «Трактор» со счетом 4:2, нанеся челябинцам пятое поражение кряду.

«Барыс» занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, набрав 48 очков в 63 матчах. «Адмирал» расположился на 11-й строчке с 51 очком в 63 встречах.