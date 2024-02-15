Россиянка Дадашева победила украинку Ливач и взяла бронзу на ЧЕ по борьбе

Россиянка победила украинку и взяла бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Милана Дадашева в поединке за бронзу победила чемпионку Европы 2019 года Оксану Ливач — 17:15. Соперницы не пожали друг другу руки

Милана Дадашева (Фото: United World Wrestling / Kadir C / Global Look Press)

Россиянка Милана Дадашева стала трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы по борьбе, победив украинку Оксану Ливач в медальной схватке на турнире в Бухаресте.

Дадашева выиграла схватку в весовой категории до 50 кг со счетом 17:15. Соперницы не пожали друг другу руки, украинка не смогла сдержать слез из-за поражения, отмечает «РИА Новости».

Золото в этой весовой категории взяла выступающая за Азербайджан уроженка Львова Мария Стадник, которая в решающем поединке победила турчанку Эвин Демирхан. Вторая бронза у болгарки Миглены Селишки.

Ливач — бронзовый призер чемпионата мира 2018 года и чемпионка Европы 2019-го.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что чемпионат Европы из-за проблем с допуском и визами пропустят олимпийские чемпионы Заур Угуев, Муса Евлоев и Абдулрашид Садулаев.