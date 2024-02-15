Россиянка победила украинку и взяла бронзу на чемпионате Европы по борьбе
Россиянка Милана Дадашева стала трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы по борьбе, победив украинку Оксану Ливач в медальной схватке на турнире в Бухаресте.
Дадашева выиграла схватку в весовой категории до 50 кг со счетом 17:15. Соперницы не пожали друг другу руки, украинка не смогла сдержать слез из-за поражения, отмечает «РИА Новости».
Золото в этой весовой категории взяла выступающая за Азербайджан уроженка Львова Мария Стадник, которая в решающем поединке победила турчанку Эвин Демирхан. Вторая бронза у болгарки Миглены Селишки.
Ливач — бронзовый призер чемпионата мира 2018 года и чемпионка Европы 2019-го.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что чемпионат Европы из-за проблем с допуском и визами пропустят олимпийские чемпионы Заур Угуев, Муса Евлоев и Абдулрашид Садулаев.
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