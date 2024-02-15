Неймар приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле» после разрыва «крестов»
Бразильский форвард Неймар начал восстановительные тренировки в «Аль-Хиляле» после операции на колене, сообщила пресс-служба саудовского клуба в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Первую тренировку бразилец провел накануне.
Неймар после перехода в «Аль-Хиляль» в августе успел провести только пять матчей, после чего поехал в сборную Бразилии и в игре с уругвайцами получил тяжелую травму — порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск.
Футболист в начале ноября перенес операцию в Бразилии и вернулся в расположение клуба только 12 февраля. Globo писало, что Неймару на восстановление потребуется около 10 месяцев. В декабре в сборной Бразилии заявляли, что форвард пропустит Кубок Америки, который пройдет в июне—июле.
Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.
Клуб из Эр-Рияда лидирует в саудовской Премьер-лиге, опережая «Ан-Наср» Криштиану Роналду на семь очков.
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