Неймар приступил к восстановлению в «Аль-Хиляле» после разрыва «крестов»

Неймар приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле» после разрыва «крестов»

Футболист, в ноябре перенесший операцию из-за разрыва крестообразной связки и мениска, в понедельник вернулся в Саудовскую Аравию и начал тренировки в клубе

Неймар (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Бразильский форвард Неймар начал восстановительные тренировки в «Аль-Хиляле» после операции на колене, сообщила пресс-служба саудовского клуба в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Первую тренировку бразилец провел накануне.

Неймар после перехода в «Аль-Хиляль» в августе успел провести только пять матчей, после чего поехал в сборную Бразилии и в игре с уругвайцами получил тяжелую травму — порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск.

Футболист в начале ноября перенес операцию в Бразилии и вернулся в расположение клуба только 12 февраля. Globo писало, что Неймару на восстановление потребуется около 10 месяцев. В декабре в сборной Бразилии заявляли, что форвард пропустит Кубок Америки, который пройдет в июне—июле.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.

Клуб из Эр-Рияда лидирует в саудовской Премьер-лиге, опережая «Ан-Наср» Криштиану Роналду на семь очков.