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The Independent узнала о главной помехе для перехода Мбаппе в «Реал»

The Independent: переход Мбаппе в «Реал» может сорваться из-за зарплаты
Британская газета пишет, что нападающий сборной Франции никак не может договориться с мадридским клубом об условиях личного контракта: его не устраивает предложенная зарплата
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Leon Kuegeler / Getty Images)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе все еще не может договориться с мадридским «Реалом» об условиях личного контракта. Как сообщает The Independent, француза не устраивает предложенная зарплата.

Le Parisien 3 февраля сообщила, что Мбаппе принял решение не продлевать контракт с парижским клубом и перейти летом в «Реал» на правах свободного агента.

Тем не менее The Independent пишет, что стороны все еще не приблизились к соглашению по зарплате футболиста. Отмечается, что рассматриваются также варианты перехода в «Ливерпуль» или «Арсенал», но английские клубы не хотят выходить за рамки своих зарплатных ведомостей даже ради Мбаппе. А ПСЖ все еще готов предложить форварду новый контракт.

Le Parisien узнала о принятом Мбаппе решении летом перейти в «Реал»
Спорт
Килиан Мбаппе

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, в нынешнем сезоне в 28 матчах форвард забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид
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