The Independent узнала о главной помехе для перехода Мбаппе в «Реал»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе все еще не может договориться с мадридским «Реалом» об условиях личного контракта. Как сообщает The Independent, француза не устраивает предложенная зарплата.
Le Parisien 3 февраля сообщила, что Мбаппе принял решение не продлевать контракт с парижским клубом и перейти летом в «Реал» на правах свободного агента.
Тем не менее The Independent пишет, что стороны все еще не приблизились к соглашению по зарплате футболиста. Отмечается, что рассматриваются также варианты перехода в «Ливерпуль» или «Арсенал», но английские клубы не хотят выходить за рамки своих зарплатных ведомостей даже ради Мбаппе. А ПСЖ все еще готов предложить форварду новый контракт.
Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, в нынешнем сезоне в 28 матчах форвард забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько