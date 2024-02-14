В феврале-марте сборную России по хоккею, вероятно, отстранят от участия в Олимпиаде 2026 года. Российские звезды НХЛ рассказали The Athletic, почему считают это несправедливым

Александр Овечкин (Фото: Jean Levac / Global look press)

Евгений Малкин

Представлявший Россию на 18 международных мероприятиях, включая три Олимпиады, семь чемпионатов мира и Кубок мира по хоккею, Малкин заявил, что проблемой участия россиян с точки зрения безопасности может стать место проведения Олимпиады — Италия. По мнению форварда «Питтсбурга», в США такой проблемы не было бы.

«Надеюсь, это последний год бана. Это просто спорт. Мы хотим играть и выигрывать международные турниры», — сказал Малкин, выразив надежду, что ситуация вернется в нормальное русло и у всех будет шанс сыграть на Олимпиаде.

Александр Овечкин

«Я стараюсь об этом не думать, но Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Мы не в силах что-то изменить, а просто следуем правилам. Приятного мало, но что есть. Справедливо ли это? Мы сейчас ничего не можем сделать», — сказал он, выразив надежду, что россияне поедут на Олимпиаду.

Профсоюз игроков НХЛ

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш возражает: «Это не российские хоккеисты привели к тому, что происходит на Украине». Он также выразил надежду, что вопрос с россиянами разрешится позитивным образом, поскольку миру хотелось бы увидеть их на Олимпиаде. «Это был бы лучший сценарий», — добавил Уолш.

Кирилл Капризов

Форвард «Миннесоты» и автор золотой шайбы россиян в Пхёнчхане обратил внимание, что звезда НХЛ и «Тампы» Никита Кучеров, которому уже 30 лет, никогда не играл на Олимпиаде. «Это тяжело для него, и я думаю, это тяжело для всех, — говорит Капризов. — Думать, что я и некоторые мои друзья из России, возможно, никогда больше не смогут этого сделать, несправедливо».

Михаил Сергачев

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг», говоря на тему Олимпиады, вспомнил, как в девять лет увидел по телевизору победу сборной России над Канадой на чемпионате мира в 2008 году. Родители спали, поэтому он тихонько перешел в другую комнату в их квартире в Нижнекамске, чтобы посмотреть матч. «Я кричал изнутри, потому что не мог разбудить никого», — говорит он, отмечая, что мечтает сыграть на Олимпиаде.

Андрей Свечников

«Это те моменты, которые ты всегда будешь помнить», — говорит форвард «Каролины». По словам Свечникова, когда он рос в Барнауле, игры НХЛ транслировались там только на платных каналах, а у семьи не было такой возможности. В конце концов уже подростком он стал смотреть обзоры на компьютере, но до того момента международные соревнования, от чемпионатов мира до Олимпийских игр, были главными, которые он мог посмотреть. «Когда я был молодым парнем, я всегда хотел играть за свою страну и показывать себя и скаутам, на что я способен», — говорит Свечников.

Андрей Василевский

Вратарь «Тампы» отметил, что за ним следят все его родственники и друзья, но среди них есть те, кто не смотрит НХЛ. Но Олимпиада раз в четыре года и это особый случай, считает он. «Надеюсь, мне и [Никите] Кучерову позволят сыграть на Олимпиаде до того, как нам исполнится 40. Иначе я поеду уже тренером», — сказал 29-летний Василевский.