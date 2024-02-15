Полузащитник Мозес покинет «Спартак» после окончания сезона
Англо-нигерийский полузащитник Виктор Мозес покинет московский «Спартак» по окончании сезона, игроку не предлагали продлить контракт. Об этом «Матч ТВ» сообщили в агентстве Roof, которое представляет интересы игрока.
Контракт 33-летнего Мозеса действует до конца сезона. Футболист играл за «красно-белых» с 2020 года — сначала на правах аренды из «Челси», а потом подписал полноценное соглашение.
Всего Мозес провел за «Спартак» 78 матчей, в которых забил десять голов. На его счету Кубок России.
«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
Мозес в 2012–2018 годах провел 38 матчей за сборную Нигерии и забил 12 голов.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета