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Полузащитник Мозес покинет «Спартак» после окончания сезона

Полузащитник Виктор Мозес покинет «Спартак» после окончания сезона
Бывшему хавбеку сборной Нигерии, который играл в «Спартаке» с 2020 года, не предложили новый контракт
Виктор Мозес
Виктор Мозес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Англо-нигерийский полузащитник Виктор Мозес покинет московский «Спартак» по окончании сезона, игроку не предлагали продлить контракт. Об этом «Матч ТВ» сообщили в агентстве Roof, которое представляет интересы игрока.

Контракт 33-летнего Мозеса действует до конца сезона. Футболист играл за «красно-белых» с 2020 года — сначала на правах аренды из «Челси», а потом подписал полноценное соглашение.

Всего Мозес провел за «Спартак» 78 матчей, в которых забил десять голов. На его счету Кубок России.

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«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».

Мозес в 2012–2018 годах провел 38 матчей за сборную Нигерии и забил 12 голов. 

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