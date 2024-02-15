Mirror узнала о переговорах Уэйна Руни с боксерским промоушеном
Бывший капитан сборной Англии по футболу 38-летний Уэйн Руни ведет переговоры с промоушеном Misfits Boxing, сообщает Mirror.
Руни в январе уволили из «Бирмингема», с которым он с октября смог выиграть только два матча в Чемпионшипе (второй по силе дивизион). В октябре Руни отправили в отставку в клубе MLS «Ди Си Юнайтед».
Боксерские вечера Misfits показывают на DAZN, в них участвуют в том числе звезды социальных сетей. Одним из основателей промоушена является популярный ютубер, рэпер и боксер KSI.
Руни с детства любит бокс и состоял в любительском клубе в Ливерпуле. Ранее он в шутку предлагал известному промоутеру Эдди Хирну устроить для него бой.
В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед», он завершил карьеру в январе 2021 года. Футболист провел 119 матчей за сборную Англии и забил 53 гола.
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