Mirror узнала о переговорах Уэйна Руни с боксерским промоушеном

Уэйн Руни после двух отставок за полгода начал переговоры с промоушеном, который организует любительские поединки для звезд соцсетей на платном телевидении

Уэйн Руни (Фото: Morgan Harlow / Getty Images)

Бывший капитан сборной Англии по футболу 38-летний Уэйн Руни ведет переговоры с промоушеном Misfits Boxing, сообщает Mirror.

Руни в январе уволили из «Бирмингема», с которым он с октября смог выиграть только два матча в Чемпионшипе (второй по силе дивизион). В октябре Руни отправили в отставку в клубе MLS «Ди Си Юнайтед».

Боксерские вечера Misfits показывают на DAZN, в них участвуют в том числе звезды социальных сетей. Одним из основателей промоушена является популярный ютубер, рэпер и боксер KSI.

Руни с детства любит бокс и состоял в любительском клубе в Ливерпуле. Ранее он в шутку предлагал известному промоутеру Эдди Хирну устроить для него бой.

В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед», он завершил карьеру в январе 2021 года. Футболист провел 119 матчей за сборную Англии и забил 53 гола.