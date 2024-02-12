Чесноков предрек Медведеву скорый вылет из топ-3 рейтинга из-за Синнера

В начале прошлого сезона Медведев вышел в финал на пяти турнирах подряд и взял четыре трофея, из-за чего ему сложно увеличить отрыв от итальянца в рейтинге. Чесноков считает, что Синнер может просто ждать осечки россиянина

Янник Синнер и Даниил Медведев (слева направо) (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Итальянец Янник Синнер в ближайшее время сместит россиянина Даниила Медведева с третьей строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года и бывший тренер Марата Сафина Андрей Чесноков.

Медведев опережает Синнера в рейтинге на 695 очков, но потеряет 500 очков из-за пропуска турнира в Роттердаме, где он победил в прошлом году Синнера в финале. Согласно анонсам на сайте ATP, Медведев в следующий раз выступит на турнирах в Дохе и Абу-Даби, которые выиграл в 2023-м.

«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки», — сказал Чесноков.

По его словам, Синнеру «можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева».

Синнер выиграл у Медведева все четыре последних матча, из них три финала, в том числе решающий матч Australian Open, где россиянин вел со счетом 2–0.

Медведев 5 февраля отказался ехать в Роттердам из-за усталости и травмы правой ноги.