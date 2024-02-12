Чесноков предрек Медведеву скорый вылет из топ-3 рейтинга из-за Синнера
Итальянец Янник Синнер в ближайшее время сместит россиянина Даниила Медведева с третьей строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года и бывший тренер Марата Сафина Андрей Чесноков.
Медведев опережает Синнера в рейтинге на 695 очков, но потеряет 500 очков из-за пропуска турнира в Роттердаме, где он победил в прошлом году Синнера в финале. Согласно анонсам на сайте ATP, Медведев в следующий раз выступит на турнирах в Дохе и Абу-Даби, которые выиграл в 2023-м.
«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки», — сказал Чесноков.
По его словам, Синнеру «можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева».
Синнер выиграл у Медведева все четыре последних матча, из них три финала, в том числе решающий матч Australian Open, где россиянин вел со счетом 2–0.
Медведев 5 февраля отказался ехать в Роттердам из-за усталости и травмы правой ноги.
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