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Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Павлюченкова победила американку и вышла в полуфинал крупного турнира в Дохе
Анастасия Павлюченкова переиграла Даниэль Коллинз в двух сетах и в полуфинале может встретиться с Еленой Рыбакиной
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,2 млн.

В четвертьфинале россиянка за полтора часа победила 63-ю ракетку мира Даниэль Коллинз со счетом 7:5, 6:4.

За выход в финал Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (38) или Еленой Рыбакиной (4, Казахстан).

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Турнир в Дохе относится к категории крупнейших после «Большого шлема» — его чемпионка получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.

Все три российские топ-теннисистки проиграли в Катаре еще в первом круге: Павлюченкова победила Дарью Касаткину, Фернандес — Людмилу Самсонову, а Коллинз — Веронику Кудерметову.

В прошлом году турнир выиграла полька Ига Свёнтек.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Анастасия Павлюченкова WTA
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