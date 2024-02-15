Павлюченкова победила американку и вышла в полуфинал крупного турнира в Дохе

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Анастасия Павлюченкова переиграла Даниэль Коллинз в двух сетах и в полуфинале может встретиться с Еленой Рыбакиной

Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,2 млн.

В четвертьфинале россиянка за полтора часа победила 63-ю ракетку мира Даниэль Коллинз со счетом 7:5, 6:4.

За выход в финал Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (38) или Еленой Рыбакиной (4, Казахстан).

Турнир в Дохе относится к категории крупнейших после «Большого шлема» — его чемпионка получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.

Все три российские топ-теннисистки проиграли в Катаре еще в первом круге: Павлюченкова победила Дарью Касаткину, Фернандес — Людмилу Самсонову, а Коллинз — Веронику Кудерметову.

В прошлом году турнир выиграла полька Ига Свёнтек.