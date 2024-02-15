Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,2 млн.
В четвертьфинале россиянка за полтора часа победила 63-ю ракетку мира Даниэль Коллинз со счетом 7:5, 6:4.
За выход в финал Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (38) или Еленой Рыбакиной (4, Казахстан).
Турнир в Дохе относится к категории крупнейших после «Большого шлема» — его чемпионка получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.
Все три российские топ-теннисистки проиграли в Катаре еще в первом круге: Павлюченкова победила Дарью Касаткину, Фернандес — Людмилу Самсонову, а Коллинз — Веронику Кудерметову.
В прошлом году турнир выиграла полька Ига Свёнтек.
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