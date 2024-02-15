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Состав МЮ в 2022 году стал самым дорогим в истории европейского футбола

УЕФА: состав МЮ в сезоне 2022/23 был самым дорогим в европейском футболе
Стоимость состава команды Эрика тен Хага в прошлом сезоне превысил €1,4 млрд, побив рекорд «Реала» 2020 года. Однако МЮ стал только третьим в АПЛ, а в Лиге Европы вылетел в четвертьфинале
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Состав «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/23 стоил более €1,42 млрд и был самым дорогим в европейском футболе за всю историю, следует из отчета УЕФА.

Предыдущий рекорд в €1,33 млрд был установлен «Реалом» в 2020 году.

В состав команды Эрика тен Хага в прошлом сезоне входили такие дорогостоящие игроки, как Антони, Каземиро, Джейдон Санчо и Гарри Магуайр. Второе место по стоимости состава было у «Манчестер Сити» (€1,286 млрд).

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МЮ по итогам сезона занял третье место в АПЛ и вылетел в четвертьфинале Лиги Европы.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

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