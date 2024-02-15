Состав МЮ в 2022 году стал самым дорогим в истории европейского футбола
Состав «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/23 стоил более €1,42 млрд и был самым дорогим в европейском футболе за всю историю, следует из отчета УЕФА.
Предыдущий рекорд в €1,33 млрд был установлен «Реалом» в 2020 году.
В состав команды Эрика тен Хага в прошлом сезоне входили такие дорогостоящие игроки, как Антони, Каземиро, Джейдон Санчо и Гарри Магуайр. Второе место по стоимости состава было у «Манчестер Сити» (€1,286 млрд).
МЮ по итогам сезона занял третье место в АПЛ и вылетел в четвертьфинале Лиги Европы.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета