Выручка российских клубов за сезон 2022/23 превысила €1 млрд
Выручка клубов, выступающих в Российской премьер-лиге, в сезоне 2022/23 составила суммарно €1,05 млрд, следует из отчета УЕФА.
В эту сумму входят доходы от продажи билетов (€59 млн), коммерческие доходы (€617 млн), выплаты УЕФА (€9 млн), доходы от телетрансляций (€104 млн) и т.д.
У РПЛ шестой результат по суммарной выручке клубов среди лиг Европы после Англии (€6,452 млрд), Испании (€3,3 млрд), Германии (€3,2), Италии (€2,4 млрд) и Франции (€2 млрд).
В отчете указывается, в 2022 году выручка 20 ведущих клубов Англии была почти такой же высокой, как совокупная выручка всех 642 клубов в 50 странах в нижней части списка.
Самая большая выручка в 2022 году была у мадридского «Реала» (€841 млн), «Манчестер Сити» (€836 млн), «Барселоны» (€815 млн) и «Пари Сен-Жермен» (€807 млн).
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