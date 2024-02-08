Россия опередила только Лихтенштейн по выплатам от УЕФА в сезоне 2022/23
Россия заняла предпоследнее место в УЕФА по размеру солидарных выплат на развитие футбола в сезоне 2022/23, следует из отчета на сайте организации.
Всего Россия получила от УЕФА €5,425 млн: из них €1,42 млн — по программе HatTrick (поддержка национальной ассоциации) и €4,005 млн на клубный футбол.
Из всех членов УЕФА меньше получил только Лихтенштейн — €3,573 млн.
Больше всех УЕФА выплатил Испании — €12,192 млн.
Российские сборные и клубы в сезоне 2022/23 были отстранены от соревнований под эгидой УЕФА из-за военной операции на Украине.
В ноябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что ФИФА из-за санкций до сих пор не отправила деньги российским клубам за участие в чемпионате мира в Катаре. Всего выплаты ожидают шесть российских команд.
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