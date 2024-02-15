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Эксклюзив

Молодежная сборная России по хоккею потребовала от ИИХФ вернуть ее на ЧМ

Молодежная сборная России потребовала от ИИХФ вернуть ее на чемпионат мира
В своем обращении хоккеисты задают вопрос ИИХФ, в чем их вина в сложившейся ситуации. Они также напомнили, что команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Vedran Galijas via www.imago-ima / Global look press)

Бывшие и действующие игроки молодежной сборной России 2003–2005 года рождения потребовали от Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира. Данное письмо на имя президента ИИХФ Люка Тардифа оказалось в распоряжении «РБК Спорт». Письмо было отправлено в четверг утром. Подлинность письма подтвердили два хоккеиста из числа подписантов.

«Мы, игроки молодежной сборной России, не понимаем, что происходит с мировым хоккеем. Наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира. В 2022 году нам не позволили доиграть турнир, отмененный из‑за коронавирусной инфекции. В 2023 и 2024 годах Россия не играла из‑за проблем с безопасностью — так обозначила причину недопуска ваша организация», — говорится в заявлении.

По словам хоккеистов, им непонятно, почему израильтян сначала отстранили, а потом через шесть дней восстановили, несмотря на то что военные действия на Ближнем Востоке продолжаются.

«Если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир. Иначе почему одну сборную, которая при всем к ней уважении мало на что претендует, вы возвращаете через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолируете на годы», — отмечается в заявлении.

Хоккеисты в своем письме напомнили, что, несмотря на ситуацию, НХЛ не отстраняла россиян.

«Наше коллективное письмо, адресованное Международной федерации хоккея, — крик души! Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», — говорится в письме.

В ФХР считают, что решение об отстранении российских сборных лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

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13 февраля IIHF продлила отстранение команд из России и Белоруссии от участия в соревнованиях в сезоне 2024/25. В ФХР заявили, что разочарованы таким решением. Глава ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале—марте 2025 года.

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сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею Хоккей
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