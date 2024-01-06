VG узнал о прослушке экс-главы IBU по делу о сокрытии допинга у россиян

Юрист Джонатан Тейлор подготовил отчет по итогам прослушки звонков обвиненного в коррупции Андерса Бессеберга. Показания по делу даст бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший из России

Андерс Бессеберг (Фото: Global Look Press)

Полиция прослушивала телефонные звонки экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, который в ходе разговоров обсуждал сокрытие положительных допинг-проб россиян. Об этом сообщает издание VG.

Британский юрист, возглавляющий независимую комиссию IBU, Джонатан Тейлор имел доступ к материалам норвежской и австрийской полиции, которая прослушивала звонки Бессеберга. Теперь он подготовил отчет по расследованию звонков Бессеберга, который состоит из 220 страниц. С кем именно экс-глава IBU вел разговоры, не уточняется.

«По телефону они расслабились и свободно рассказали о том, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть четкие доказательства того, что происходило. Оба были разочарованы тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложило все усилия для разоблачения российского допинга в биатлоне. Они почти пытались помочь русским дать отпор», — сказал Тейлор.

Ранее NRK сообщил, что бежавший из России бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков даст показания по делу Бессеберга. Он выступит в суде с переводчиком удаленно из США, где скрывается после отъезда из России.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года обвинила Бессеберга в коррупции и получении взяток от «чиновников российского биатлона» во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год.

По мнению прокуратуры, Бессеберг в качестве взяток получал дорогие часы, охотничьи трофеи, услуги проституток и отдых на охоте. Следователи заявили, что выявили порядка десяти подобных случаев. «Взятки, как утверждается, были получены от российских биатлонных чиновников и агентства AFP/Infront, которое владело маркетинговыми и коммерческими правами IBU в период на Бессеберга», — отмечал в апреле 2023-го года телеканал NRK со ссылкой на полученные им материалы дела.

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев (2018-2020) в марте 2021-го года заявил, что обвинения в адрес Бессеберга оправданы. «Мы все это знали и все это видели. Все так и есть. <...>. Каждый по-разному борется за биатлон. Люди из WADA работают уже по хвостам. А все, кто живет в России, понимают, как все было и на каком уровне все происходило. Просто мы об этом не можем говорить и не будем», — заявлял Драчев.

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При этом действующий глава СБР Виктор Майгуров заявил, что экс-президент IBU не защищал интересы российских спортсменов. «Бессеберг не защищал интересы России. У нас был один этап Кубка мира в год, дважды за 25 лет мы провели чемпионат мира. Это не больше, чем получали Германия, Австрия, Италия, Норвегия или Швеция. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе IBU», — сообщил Майгуров. Однако на вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.

Бессеберг покинул пост в президента IBU в 2018 года на фоне коррупционного скандала. Власти Австрии в 2018 году начали расследование в отношении Бессеберга и его подчиненных по делу о возможном сокрытии положительных «допинг-проб» россиян, незаконном распределении медиаправ и коррупции при выборе Тюмени столицей ЧМ-2021.

В 2018-м норвежское издание VG со ссылкой на базу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), анонимные источники и показания Геория Родченкова писало руководство IBU с 2011 по 2015 год скрыло 65 положительных проб россиян.

Суд по делу Бессеберга должен начаться 9 января 2024 года.