«Посчитали кошек и собак». Действительно ли СКА установил мировой рекорд

Ротенберг — о посещаемости СКА: в НХЛ ради рекорда посчитали всех кошек и собак

СКА объявил, что в первом матче КХЛ на «СКА Арене» установлен мировой рекорд посещаемости. Обозреватель Зислис эти данные опроверг протоколом с матча НХЛ 2009 года. Ротенберг заявил, что «блогеры пустили утку»

«СКА Арена» (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Петербургский СКА 11 февраля провел свой первый матч на новом домашнем стадионе — «СКА Арене». Встреча против «Сочи» закончилась со счетом 8:1. По протоколу игра собрала 21 481 зрителя, и СКА объявил, что это был самый посещаемый матч в истории хоккейных стадионов.

Однако некоторые специалисты усомнились в том, что показатель был рекордным. Например, обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис привел в пример протокол с матча НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Калгари Флэймз» от 4 января 2009 года, где было 22 146 зрителей. В целом у «Чикаго Блэкхокс» в 2011–2020 годах средняя посещаемость составляла 21,5–22,7 тыс. человек, следует из данных HockeyDB.

На следующий день председатель совета директоров СКА Александр Медведев уточнил «Матч ТВ» количество посетителей матча, которое вместе со всеми аккредитованными лицами, семьями игроков, волонтерами и другими работниками составило 23 745 человек (в официальный протокол эта цифра не входит).

Главный тренер СКА Роман Ротенберг 14 февраля в интервью «Матч ТВ» высказал недовольство тем, как в Сети считают посещаемость. «Вы же видели, что утку в Telegram запустили некие блогеры. Отрыли матч «Чикаго» — «Калгари» (5:2) аж от 4 января 2009 года, когда на арене собралось 22 146 зрителей. Причем я посмотрел — вместимость United Center только 19 717 человек на матчах НХЛ. То есть там были нарушены все правила. Официально это было делать нельзя! Какие‑то стоячие места, посчитали даже всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на две с половиной тысячи больше? Это невозможно», — сказал Ротенберг.

Вместимость United Center на матчах НХЛ действительно составляет 19 717 мест, но также продаются стоячие места, из-за чего встречи могут посещать более 22 тыс. человек.

По словам Ротенберга, всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. «И эта зависть не белая, а черная. Причем это наши люди, которые живут в России. Ладно, это были бы американские блогеры. Но запустили отечественные представители СМИ. И не через сайты, а соцсети. Откопали какой‑то протокол. Кого вы обмануть хотели?» — добавил главный тренер СКА.

В любом случае на игре СКА был установлен рекорд КХЛ по посещаемости матчей на хоккейных аренах. Предыдущий рекорд был поставлен в апреле 2014 года на матче «Лев» (Словакия) — «Металлург» (Магнитогорск) на пражской «О2 Арене» (17 073). Самым посещаемым матчем в лиге является игра СКА и ЦСКА на футбольной «Газпром Арене» в декабре 2018 года (67 770 зрителей).

Абсолютный рекорд посещаемости был установлен в декабре 2010 года в американском Анн-Арбор на матче команд Мичиганских университетов — 113 411 зрителей при объявленной вместимости 104 173. Второе место в этом списке занимает Зимняя классика НХЛ 2014 года «Детройт» — «Торонто». Игра тоже прошла в Анн-Арбор — 105 491 человек.

«СКА Арена», построенная в 2023 году, вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах, являясь самым большим хоккейным дворцом в мире.