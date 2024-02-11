СКА разгромил «Сочи» в первом матче на новой арене с рекордной посещаемостью

СКА победил в первом матче на новой арене с рекордной посещаемостью

Матч завершился со счетом 8:1. Игру посетило рекордное для хоккейных арен КХЛ количество зрителей (21 481). В декабре «СКА Арена» принимала Матч звезд

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский СКА победил «Сочи» в первом матче на новой домашней арене. На игре был установлен рекорд КХЛ по посещаемости матчей на хоккейных аренах — 21 481 зритель.

Игра завершилась со счетом 8:1 (1:0, 2:1, 5:0). У хозяев по дублю оформили Сергей Толчинский (1-я и 42-я минуты), Марат Хайруллин (45, 60) и Алекс Гальченюк (23, 46), по шайбе забросили Василий Глотов (35) и Артем Земченок (48).

У «Сочи» отличился Даниил Сероух (25).

Перед матчем с показательным номером выступила олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Предыдущий рекорд КХЛ на хоккейных аренах был поставлен в апреле 2014 года на матче «Лев» (Словакия) — «Металлург» (Магнитогорск) на пражской «О2 Арене». Самым посещаемым матчем в лиге является игра СКА и ЦСКА на футбольной «Газпром Арене» в декабре 2018 года (67 770 зрителей).

«СКА Арена» способна вместить 21,5 тыс. зрителей. В декабре она приняла Матч звезд КХЛ.

Результаты других матчей:

«Металлург» — «Динамо» (Москва) — 3:4 после буллитов;

«Витязь» — ЦСКА — 1:5;

«Северсталь» — «Динамо» (Минск) — 3:2;

«Торпедо» — «Нефтехимик» — 3:4 после овертайма.