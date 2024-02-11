СКА победил в первом матче на новой арене с рекордной посещаемостью
Петербургский СКА победил «Сочи» в первом матче на новой домашней арене. На игре был установлен рекорд КХЛ по посещаемости матчей на хоккейных аренах — 21 481 зритель.
Игра завершилась со счетом 8:1 (1:0, 2:1, 5:0). У хозяев по дублю оформили Сергей Толчинский (1-я и 42-я минуты), Марат Хайруллин (45, 60) и Алекс Гальченюк (23, 46), по шайбе забросили Василий Глотов (35) и Артем Земченок (48).
У «Сочи» отличился Даниил Сероух (25).
Перед матчем с показательным номером выступила олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.
Предыдущий рекорд КХЛ на хоккейных аренах был поставлен в апреле 2014 года на матче «Лев» (Словакия) — «Металлург» (Магнитогорск) на пражской «О2 Арене». Самым посещаемым матчем в лиге является игра СКА и ЦСКА на футбольной «Газпром Арене» в декабре 2018 года (67 770 зрителей).
«СКА Арена» способна вместить 21,5 тыс. зрителей. В декабре она приняла Матч звезд КХЛ.
Результаты других матчей:
«Металлург» — «Динамо» (Москва) — 3:4 после буллитов;
«Витязь» — ЦСКА — 1:5;
«Северсталь» — «Динамо» (Минск) — 3:2;
«Торпедо» — «Нефтехимик» — 3:4 после овертайма.
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