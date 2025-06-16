Повесившие на мосту чучело Винисиуса фанаты избежали тюрьмы

Четверо обвиняемых получили сроки до 22 месяцев, но не будут их отбывать — им запретили соцсети и приближаться к стадионам, оштрафовали и обязали пройти антидискриминационное обучение. Они также написали письмо с извинениями

Винисиус Жуниор (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Четыре фаната «Атлетико» из ультрас-объединения Frente Atlético, повесившие в 2023 году за шею на мосту чучело звезды «Реала» Винисиуса рядом с базой команды, признали вину в преступлении на почве ненависти и угроз, но избегут реального тюремного заключения, сообщает Efe.

Надувная коричневая кукла в футболке королевского клуба с именем Винисиуса и баннером «Мадрид ненавидит «Реал» появилась на мосту в Вальдебебасе перед дерби с «Атлетико» в январе 2023-го.

Обвиняемые заключили сделку с прокуратурой — им дали от 14 до 22 месяцев заключения (с отсрочкой и испытательным сроком три-четыре года, то есть фактически они не будут отбывать наказание), им запретили посещать стадионы, приближаться на 1 км к базе «Реала», пользоваться соцсетями и выписали штрафы до €1084.

Они также написали письмо, в котором заявили о «полном раскаянии», и пройдут обязательный обучающий курс против дискриминации.

Сам Винисиус заявлял, что не будет требовать компенсации за этот инцидент, хотя и почувствовал себя оскорбленным на расовой почве.