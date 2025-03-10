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Тренера сборной Норвегии отстранили после жульничества с формой

Тренера сборной Норвегии Бревига отстранили после жульничества с формой
Норвежская федерация отстранила тренера Бревига и сервисмена, ответственных за переделку костюмов, из-за которых на ЧМ дисквалифицировали двух летающих лыжников
Магнус Бревиг
Магнус Бревиг (Фото: Ulrich Wagner / Imago / Global Look Press)

Главного тренера сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Магнуса Бревига и портного команды Адриана Ливелтена отстранили до дальнейшего уведомления после скандала с костюмами, сообщается на сайте Норвежской ассоциации лыжных видов спорта.

На чемпионате мира в Тронхейме двух олимпийских чемпионов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали с соревнований на большом трамплине, при этом Линдвик потерял серебро. На норвежцев пожаловались три другие сборные. После проверки выяснилось, что костюмы спортсменов были перешиты.

Позднее руководитель команды Ян-Эрик Ольбу признал, что в костюмы спортсменов вшили дополнительно более жесткую нить. Это сделало швы менее эластичными и могло дать спортсменам преимущество в планировании после прыжка.

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Йоханн Андре Форфанг

Международная федерация (FIS) ранее начала расследование в отношении норвежской команды.

Один из спонсоров сборной, юридическая компания Help, досрочно расторгла контракт, а другой спонсор — Nammo (производитель боеприпасов и аэрокосмического оборудования) потребовал временно убрать свой логотип со шлемов спортсменов, пишет NRK.

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Теги
Анна Сатдинова
Норвегия Международная федерация лыжного спорта (FIS)
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