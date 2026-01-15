 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 11 x 7,5 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,8 2 6,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,45 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Большунов одержал первую победу в сезоне

Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км, показав время 32 минуты 22,2 секунды. Вторым стал Егор Митрошин, третьим — Иван Горбунов
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press )

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем с раздельным стартом на 15 км на шестом этапе Кубка России в Казани.

Большунов показал время 32 минуты 22,2 секунды. Второе место занял Егор Митрошин (+16,9 секунды), третье — Иван Горбунов (+30,7).

Победа стала для спортсмена первой в этом сезоне Кубка России.

29-летний лыжник пропустил предыдущий этап в Кирово-Чепецке и «Гонку чемпионов» в Рязани по состоянию здоровья.

Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.

На соревнованиях в Казани также запланированы спринты и скиатлоны.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Александр Большунов лыжи
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Материалы по теме
Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался»
Спорт
Одной из лучших российских лыжниц отказали в нейтральном статусе
Спорт
Лыжница Пеклецова выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка России в Казани
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Два банка решили приостановить выдачу семейной ипотеки Финансы, 15:30
Россельхознадзор предложил продавать ветеринарный габапентин по рецепту Общество, 15:26
Глава Nothing предрек значительное подорожание смартфонов в 2026 году Life, 15:19
Минздрав рассказал о пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре Общество, 15:19
В Госдуме назвали срок окончательной блокировки WhatsApp в России Технологии и медиа, 15:10
Большунов одержал первую победу в сезоне Спорт, 15:05
МВД проводит проверку после взрыва и пожара в учебном центре в Сыктывкаре Общество, 15:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Завотделением новокузнецкого роддома избрали меру пресечения Общество, 14:55
Аналитики МТС Exolve назвали наиболее востребованные сервисы в 2025 году Пресс-релиз, 14:53
10 крупных криптовалют подорожали на 50% и более с начала года Крипто, 14:51
Суд выбрал меру пресечения для завотделением в роддоме в Кузбассе Общество, 14:51
«Ак Барс» продлил до пяти матчей серию поражений «Амура» в КХЛ Спорт, 14:50
Daily Mail сообщила о смерти «тайной дочери» Фредди Меркьюри Общество, 14:50
В Сыктывкаре завели уголовное дело о взрыве в здании МВД Общество, 14:48