Большунов одержал первую победу в сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем с раздельным стартом на 15 км на шестом этапе Кубка России в Казани.
Большунов показал время 32 минуты 22,2 секунды. Второе место занял Егор Митрошин (+16,9 секунды), третье — Иван Горбунов (+30,7).
Победа стала для спортсмена первой в этом сезоне Кубка России.
29-летний лыжник пропустил предыдущий этап в Кирово-Чепецке и «Гонку чемпионов» в Рязани по состоянию здоровья.
Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.
На соревнованиях в Казани также запланированы спринты и скиатлоны.
