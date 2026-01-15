Лыжница Пеклецова выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка России в Казани
Лыжница Алина Пеклецова победила в гонке свободным стилем с раздельным стартом на 10 км на шестом этапе Кубка России в Казани.
Пеклецова показала время 24 минуты 9,4 секунды. Второй результат у Арины Кусургашевой (+17,1 секунды), третий — у Евгении Крупицкой (+22,2).
На этапе также запланированы спринты и скиатлоны.
У мужчин в гонке на 15 км примут участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который пропустил предыдущий этап в Кирово-Чепецке, и лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 10 декабря дала нейтральный статус двум российским лыжникам — Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Они были допущены к международным соревнованиям.
