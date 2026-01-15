Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла короткую программу на ЧЕ

Петрыкина является действующей чемпионкой Европы. За короткую программу она получила 70,61 балла. На втором месте бельгийка Нина Пинзарроне (64,97), третья — итальянка Анна Пеццетта (64,85)

Нина Петрыкина (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).

Петрыкина является действующей чемпионкой Европы. За свой прокат она получила 70,61 балла, установив личный рекорд. 21-летняя фигуристка впервые преодолела порог в 70 баллов за короткую программу, ранее спортсменка максимально набирала 68,94.

На втором месте расположилась бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне (64,97 балла), на третьем — итальянка Анна Пеццетта (64,85).

Россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию с 2021 года, занимает 11-ю строчку с результатом 56,17.

Произвольную программу одиночницы представят 16 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде и завершится 18 января.