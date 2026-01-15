Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла короткую программу на ЧЕ
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).
Петрыкина является действующей чемпионкой Европы. За свой прокат она получила 70,61 балла, установив личный рекорд. 21-летняя фигуристка впервые преодолела порог в 70 баллов за короткую программу, ранее спортсменка максимально набирала 68,94.
На втором месте расположилась бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне (64,97 балла), на третьем — итальянка Анна Пеццетта (64,85).
Россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию с 2021 года, занимает 11-ю строчку с результатом 56,17.
Произвольную программу одиночницы представят 16 января.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде и завершится 18 января.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC