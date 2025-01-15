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Клуб Малкина решил отказаться от основного голкипера

«Питтсбург» выставил на драфт отказов НХЛ основного голкипера Джарри
Тристан Джарри, у которого до 2028 года действует контракт со средней зарплатой $5,38 млн, выставлен на драфт отказов
Тристан Джарри
Тристан Джарри (Фото: Justin Berl / Getty Images)

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» решил выставить на драфт отказов голкипера Тристана Джарри. Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Если в течение 24 часов 29-летнего канадца никто из других команд не заберет, то он может быть отправлен в фарм-клуб.

Джарри с 2021 года был основным голкипером «Питтсбурга». В 2023-м с ним подписали пятилетний контракт со средней зарплатой $5,38 млн в год.

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В нынешнем сезоне Джарри провел 21 матч (восемь побед), пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 88,4% бросков.

«Питтсбург», за который выступает российский форвард Евгений Малкин, занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка в 46 матчах. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016, 2017) рискует не попасть в плей-офф третий сезон подряд.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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