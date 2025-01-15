Клуб Малкина решил отказаться от основного голкипера
Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» решил выставить на драфт отказов голкипера Тристана Джарри. Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Если в течение 24 часов 29-летнего канадца никто из других команд не заберет, то он может быть отправлен в фарм-клуб.
Джарри с 2021 года был основным голкипером «Питтсбурга». В 2023-м с ним подписали пятилетний контракт со средней зарплатой $5,38 млн в год.
В нынешнем сезоне Джарри провел 21 матч (восемь побед), пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 88,4% бросков.
«Питтсбург», за который выступает российский форвард Евгений Малкин, занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка в 46 матчах. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016, 2017) рискует не попасть в плей-офф третий сезон подряд.
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