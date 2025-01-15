Иван Демидов заменит на Матче звезд КХЛ уехавшего в США Тони Деанджело

Уехавшего в США игрока СКА на Матче звезд КХЛ заменит 19-летний Демидов

Американец Тони Деанджело накануне сообщил, что по семейным обстоятельствам вынужден покинуть СКА и вернуться в Северную Америку

Иван Демидов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард петербургского СКА Иван Демидов примет участие в предстоящем Матче звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

19-летний Демидов в дивизионе Боброва заменил американского защитника Тони Деанджело, который накануне по семейным обстоятельствам расторг контракт со СКА и вернулся в Северную Америку.

«Монреаль Канадиенс» выбрал Демидова под пятым номером драфта НХЛ 2024 года. В прошлом сезоне форвард был признан самым ценным игроком Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в нынешнем набрал уже 32 (14+18) очка в 43 матчах за СКА в КХЛ.

В составах команд в предстоящем Матче звезд произошли еще несколько изменений. Из-за травмы выбыл вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Его в команде дивизиона Тарасова заменит Владислав Подъяпольский («Динамо», Москва), выбранный ранее для участия в Матче звезд еще как игрок тольяттинской «Лады». Вторым вратарем в дивизионе Харламова станет Александр Трушков («Лада»).

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.