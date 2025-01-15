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Футболист сборной Белоруссии в 18 лет перешел в «Порту»

Нападающий сборной Белоруссии Мельниченко в 18 лет перешел в «Порту»
Трофим Мельниченко перешел в португальский клуб из минского «Динамо». Нападающий является самым молодым дебютантом в истории сборной Белоруссии (17 лет 353 дня)
Трофим Мельниченко
Трофим Мельниченко (Фото: dinamo-minsk.by)

Нападающий минского «Динамо» и сборной Белоруссии Трофим Мельниченко перешел в португальский «Порту». Об этом сообщается на сайте «Динамо».

18-летний Мельниченко дебютировал в основе «Динамо» в прошлом сезоне, всего провел 37 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Вместе с «Динамо» он завоевал чемпионский титул и пробился в общий этап Лиги конференций.

В сентябре 2024 года Мельниченко вошел в историю как самый молодой дебютант сборной Белоруссии — 17 лет 353 дня — в матче с Болгарией.

«Порту», один из самых титулованных и успешных клубов Португалии, сообщил, что Мельниченко начнет выступления во второй команде.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Белоруссии по футболу ФК Порту
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