Выигрывавший с «Рубином» Кубок России Кисляк завершил карьеру
Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Кисляк завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале брестского «Динамо», который стал его последним клубом.
Кисляк будет теперь работать в тренерском штабе брестского «Динамо».
Полузащитник играл также в составе минского «Динамо», казанского «Рубина», «Краснодара», турецкого «Газиантепспора» и павлодарского «Иртыша». Он является двукратным чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка России 2012 года в составе «Рубина».
В сборной Белоруссии Кисляк провел 74 матча и забил девять голов.
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