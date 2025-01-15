Выигрывавший с «Рубином» Кубок России Кисляк завершил карьеру

Последним клубом 37-летнего экс-полузащитника сборной Белоруссии было брестское «Динамо»

Сергей Кисляк (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Брест))

Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Кисляк завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале брестского «Динамо», который стал его последним клубом.

Кисляк будет теперь работать в тренерском штабе брестского «Динамо».

Полузащитник играл также в составе минского «Динамо», казанского «Рубина», «Краснодара», турецкого «Газиантепспора» и павлодарского «Иртыша». Он является двукратным чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка России 2012 года в составе «Рубина».

В сборной Белоруссии Кисляк провел 74 матча и забил девять голов.