Президент «Сьона» назвал дату возвращения Миранчука после травмы

В «Сьоне» сообщили, что травмированный Миранчук сможет сыграть в ближайшем матче

Футболист сборной России из-за проблем с приводящей мышцей бедра не играл с ноября прошлого года. Он будет в составе «Сьона» в ближайшем матче с «Грассхоппером» 18 января

Антон Миранчук (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник сборной России Антон Миранчук вернется в состав «Сьона» после травмы в ближайшем матче чемпионата Швейцарии. Об этом Vseprosport.ru рассказал президент «Сьона» Кристиан Константин.

«С ним все в порядке. Он в общей группе и будет в составе на ближайший матч с «Грассхоппером», — сказал Константин.

Встреча против «Грассхоппера» в рамках 19-го тура чемпионата Швейцарии состоится 18 января.

Миранчук травмировался в начале ноября прошлого года, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. С тех пор на поле он не выходил.

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года.

В швейцарском клубе россиянин провел семь матчей и не отметился результативными действиями.