Президент «Сьона» назвал дату возвращения Миранчука после травмы
Полузащитник сборной России Антон Миранчук вернется в состав «Сьона» после травмы в ближайшем матче чемпионата Швейцарии. Об этом Vseprosport.ru рассказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
«С ним все в порядке. Он в общей группе и будет в составе на ближайший матч с «Грассхоппером», — сказал Константин.
Встреча против «Грассхоппера» в рамках 19-го тура чемпионата Швейцарии состоится 18 января.
Миранчук травмировался в начале ноября прошлого года, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. С тех пор на поле он не выходил.
Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года.
В швейцарском клубе россиянин провел семь матчей и не отметился результативными действиями.
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