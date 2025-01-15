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«Спартак» расторг контракт с португальским защитником

Португальский защитник Томаш Тавареш расторг контракт со «Спартаком»
Томаш Тавареш успел принять участие в 22 матчах за «Спартак» и забить один мяч. Первую половину нынешнего сезона он провел в аренде в австрийском ЛАСКе
Томаш Тавареш
Томаш Тавареш (Фото: Uspenskiy Nikita / spartak.com / Global Look Press)

«Спартак» расторг контракт с португальским защитником Томашем Таварешем по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Португалец перешел в «Спартак» в январе 2023 года. 23-летний защитник принял участие в 22 матчах и забил один мяч.

В апреле 2024-го защитник вернулся на поле после операции на колене, а летом перешел в аренду в австрийский ЛАСК.

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«К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали защитнику проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе», — говорится в сообщении «Спартака».

Накануне «Спартак» расторг контракт с бразильским форвардом Виллианом Жозе.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Томаш Тавареш
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