«Спартак» расторг контракт с португальским защитником
«Спартак» расторг контракт с португальским защитником Томашем Таварешем по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Португалец перешел в «Спартак» в январе 2023 года. 23-летний защитник принял участие в 22 матчах и забил один мяч.
В апреле 2024-го защитник вернулся на поле после операции на колене, а летом перешел в аренду в австрийский ЛАСК.
«К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали защитнику проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе», — говорится в сообщении «Спартака».
Накануне «Спартак» расторг контракт с бразильским форвардом Виллианом Жозе.
«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).
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