«Спартак» расторг контракт с бразильским нападающим

33-летний Виллиан Жозе успел принять участие в 13 матчах за «Спартак» и забить один мяч

Виллиан Жозе (Фото: spartak.com)

«Спартак» расторг контракт с бразильским форвардом Виллианом Жозе по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Бразилец стал игроком «Спартака» летом 2024 года. 33-летний футболист принял участие в 13 матчах и забил один мяч: он стал автором победного гола со штрафного в кубковой встрече с «Динамо».

Жозе ранее играл за бразильские «Сан-Паулу», «Гремио» и «Сантос», «Лас Пальмас», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон» и «Бетис».

Бразилец выиграл Кубок Испании с «Реал Сосьедад» (2020) и «Бетисом» (2022). На его счету также 15 матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой он выиграл чемпионат мира U20 в 2011 году.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).