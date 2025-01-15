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Губерниев после жалоб Кулешовой сравнил лыжницу с крепостной крестьянкой

Бронзовый призер ОИ-2018 ранее жаловалась на условия проживания в Казани, а потом заявила, что ей стыдно за тех, «кто сделал из мухи слона». По словам Губерниева, у Кулешевой виноваты все вокруг и ей пора взрослеть
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал российскую лыжницу Анастасию Кулешову, которая жаловалась на условия проживания в Казани, где пройдет очередной этап Кубка России.

«Кулешова после инцидента еще и всех обвинила. Повела себя как крепостная крестьянка, когда виноваты все вокруг. Поэтому крепостное право и царствие боярыни Салтыковой продолжаются», — сказал Губерниев Vseprosport.ru.

Губерниев отметил, что многие спортсмены ведут себя как дети. «Пора становиться взрослыми. Это касается всех, не только Кулешовой», — заключил комментатор.

Лыжница заявила о стыде за балаган по поводу условий проживания в Казани
Спорт
Анастасия Кулешова

Накануне Кулешова, бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете, пожаловалась в телеграм-канале на слишком маленький гостиничный номер и отсутствие места в шкафах для хранения вещей.

Вскоре эту публикацию она удалила. На следующий день Кулешова заявила, что ей стыдно за тех, «кто сделал из мухи слона». По словам спортсменки, она просто показала условия проживания и ни на что не жаловалась, но «малюсенькая капля негатива разлетается молниеносно».

Пятый этап Кубка России пройдет в лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» с 16 по 19 января.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Анастасия Кулешова Дмитрий Губерниев
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