Лыжница заявила о стыде за балаган по поводу условий проживания в Казани

Анастасия Кулешова отметила, что просто показала условия проживания и ни на что не жаловалась, но «из мухи сделали слона»

Анастасия Кулешова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская лыжница Анастасия Кулешова написала в своем телеграм-канале, что в истории с ее жалобами на условия проживания в Казани, где пройдет очередной этап Кубка России, сделали из мухи слона и ей стыдно за весь этот балаган.

Накануне Кулешова, бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете, пожаловалась в телеграм-канале на слишком маленький гостиничный номер и отсутствие места в шкафах для хранения вещей. Вскоре эту публикацию она удалила.

«Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания — да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые из мухи делают слона», — написала Кулешова.

По словам спортсменки, никому не интересны ее посты про завораживающие виды гор, прекрасную природу и погоду, но «малюсенькая капля негатива разлетается молниеносно». «После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать», — добавила Кулешова.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее назвала несущественным повод для жалобы Кулешовой на условия проживания. Она отметила, что спортсмены предыдущих поколений сталкивались с условиями намного хуже. Кулешову оперативно переселили после ее жалобы.

Пятый этап Кубка России пройдет в лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» с 16 по 19 января.