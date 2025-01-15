Вяльбе назвала ерундой жалобу лыжницы на условия проживания в Казани

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что спортсмены предыдущих поколений сталкивались с условиями намного хуже. Анастасию Кулешову оперативно переселили после ее жалобы

Елена Вяльбе (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает несущественным повод для жалобы Анастасии Кулешовой на условия проживания в Казани, где пройдет очередной этап Кубка России, но спортсменку быстро переселили. Об этом Вяльбе сообщила «Матч ТВ».

Накануне Кулешова, бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете, пожаловалась в телеграм-канале на слишком маленький гостиничный номер и отсутствие места в шкафах для хранения вещей. Вскоре эту публикацию она удалила.

«Знаете, два разных человека могут приехать в пятизвездочный отель. Один уедет и скажет: «Блин, все было супер, все было классно», а другому не понравится шум от кондиционера, из‑за которого он плохо спал. Я не знаю, что толкает людей [писать в соцсети] из‑за такой реальной ерунды», — сказала Вяльбе.

По ее словам, спортсмены предыдущих поколений сталкивались с условиями намного хуже. «Если начну рассказывать, как жили мы, у вас уши завернутся. <...> Например, Александр Легков и Максим Вылегжанин ездили в Ергаки, где туалет был на улице в 30–50 метрах от барака, где они жили», — отметила глава ФЛГР.

Кулешову оперативно переселили после ее жалоб. «Я говорю: «Тогда бы надо было сделать новый пост, принести извинения». Я не знаю, что сподвигло человека создать информационный повод из такой ерунды», — заключила Вяльбе.

Пятый этап Кубка России состоится в лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» с 16 по 19 января.