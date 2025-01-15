Marca узнала, что Роналду станет совладельцем саудовского клуба
Португальский футболист Криштиану Роналду станет совладельцем саудовского «Ан-Насра» по условиям нового контракта с клубом. Об этом сообщает Marca.
39-летний Роналду получит долю в размере 5%.
У Роналду летом закончится контракт с «Ан-Насром». TeamTalk ранее писал, что португалец рассматривает варианты остаться в Эр-Рияде, уехать на родину или вообще завершить карьеру.
Marca пишет, что Роналду намерен продлить контракт на один год, за который заработает €183 млн.
В нынешнем сезоне Роналду провел 20 матчей за «Ан-Наср» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал три результативные передачи. В саудовскому клубе пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает с 2023 года.
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