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Marca узнала, что Роналду станет совладельцем саудовского клуба

Marca: Роналду станет совладельцем «Ан-Насра» по условиям нового контракта
По условиям нового контракта с «Ан-Насром» португальский футболист получит пятипроцентную долю в клубе
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский футболист Криштиану Роналду станет совладельцем саудовского «Ан-Насра» по условиям нового контракта с клубом. Об этом сообщает Marca.

39-летний Роналду получит долю в размере 5%.

У Роналду летом закончится контракт с «Ан-Насром». TeamTalk ранее писал, что португалец рассматривает варианты остаться в Эр-Рияде, уехать на родину или вообще завершить карьеру.

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Криштиану Роналду

Marca пишет, что Роналду намерен продлить контракт на один год, за который заработает €183 млн.

В нынешнем сезоне Роналду провел 20 матчей за «Ан-Наср» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал три результативные передачи. В саудовскому клубе пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает с 2023 года.

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Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Ан-Наср
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Криштиану Роналду

спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
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