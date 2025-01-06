TeamTalk узнала о трех вариантах развития карьеры Криштиану Роналду
Португальский футболист Криштиану Роналду, у которого летом истекает контракт с саудовским «Ан-Насром», рассматривает несколько вариантов дальнейшей карьеры, сообщает TeamTalk.
Португалец может продлить соглашение с клубом, чтобы помочь ему выиграть азиатскую Лигу чемпионов, но для этого «Ан-Насру» придется усиливать состав.
Также 39-летний Роналду может вернуться в Португалию или вообще завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года или в случае успеха в главном азиатском клубном турнире.
У Роналду 16 голов в 19 матчах текущего сезона.
«Ан-Наср» идет четвертым в турнирной таблице саудовской лиги, уступая 11 очков лидирующему «Аль-Иттихаду».
Клуб Роналду ни разу не побеждал в Лиге чемпионов AFC (в 1995-м доходил до финала).
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