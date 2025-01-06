TeamTalk узнала о трех вариантах развития карьеры Криштиану Роналду

TeamTalk: у Криштиану Роналду есть три варианта развития карьеры

У 39-летнего Роналду летом закончится контракт с «Ан-Насром». Португалец рассматривает варианты остаться в Эр-Рияде, уехать на родину или вообще завершить карьеру

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский футболист Криштиану Роналду, у которого летом истекает контракт с саудовским «Ан-Насром», рассматривает несколько вариантов дальнейшей карьеры, сообщает TeamTalk.

Португалец может продлить соглашение с клубом, чтобы помочь ему выиграть азиатскую Лигу чемпионов, но для этого «Ан-Насру» придется усиливать состав.

Также 39-летний Роналду может вернуться в Португалию или вообще завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года или в случае успеха в главном азиатском клубном турнире.

У Роналду 16 голов в 19 матчах текущего сезона.

«Ан-Наср» идет четвертым в турнирной таблице саудовской лиги, уступая 11 очков лидирующему «Аль-Иттихаду».

Клуб Роналду ни разу не побеждал в Лиге чемпионов AFC (в 1995-м доходил до финала).