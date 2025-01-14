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Даниил Медведев фразой про «деньги и девушек» похвалил 418-ю ракетку мира

Российский теннисист заявил, что Касидита Самрея из Таиланда, которого он с трудом обыграл на старте Australian Open, с таким хорошем уровнем игры ждет отличная жизнь
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев заявил в послематчевом интервью на корте, что был удивлен высоким уровнем игры Касидита Самрея из Таиланда в первом круге Australian Open.

Медведев победил 23-летнего Самрея, 418-ю ракетку мира, только в пяти сетах — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

«Я смотрел его матчи и не видел такого уровня, поэтому я был удивлен. Если он будет играть так в каждом матче, то его жизнь может быть хорошей. Деньги, девушки, казино… что угодно. Если нет, то у него этого не будет… Может, не в теннисе, он добьется этого иначе», — пошутил Медведев.

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Спорт
Даниил Медведев

Также россиянин пошутил, что специально затянул игру. «Чем больше я играю, тем выше мой уровень. Так что я подумал: зачем нам играть полтора часа? Мне нужно минимум часа три», — сказал Медведев.

Следующим соперником россиянина будет американец Лёрнер Тьен, 121-й номер мирового рейтинга.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн. В прошлом году Медведев дошел до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

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теннис Даниил Медведев Australian Open
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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