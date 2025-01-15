Боец UFC извинилась за пощечину тренеру после боя
Российский боец UFC Виктория Дудакова извинилась за то, что ударила своего тренера после поражения на турнире в Лас-Вегасе. Спортсменка опубликовала пост в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Дудакова 12 января уступила техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн. Это было ее второе подряд поражение в UFC. После завершения поединка она дала пощечину подошедшему к ней Гасанали Гасаналиеву, который хотел ее утешить.
«В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания», — написала Дудакова.
По словам спортсменки, она поступила неправильно и не смогла совладать с эмоциями. «Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении», — заключила Дудакова.
Сам Гасаналиев в Instagram написал после боя, что «в семье все бывает не сладко и жизнь продолжается».
В августе 2024-го Дудакова проиграла раздельным решением судей американке Сэм Хьюз, прервав беспроигрышную серию в ММА из восьми боев. Всего на счету 25-летней россиянки четыре боя в UFC с 2023 года.
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