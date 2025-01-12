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Россиянка проиграла второй бой подряд в UFC и ударила тренера

Россиянка Дудакова проиграла второй бой подряд в UFC, после чего ударила тренера
Дудакова проиграла американке Клайн во втором раунде техническим нокаутом. После боя россиянка дала пощечину тренеру, который пытался ее утешить
Виктория Дудакова
Виктория Дудакова (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка Виктория Дудакова проиграла второй бой подряд в UFC. На турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) она уступила техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн.

Когда Дудаковой, получившей несколько ударов локтями от соперницы, после боя оказывали медицинскую помощь, он дала пощечину подошедшему к ней тренеру Гасанали Гасаналиеву, который хотел ее утешить, отмечает Forbes.

Российский боец Иван Штырков заявил «Матч ТВ», что такое поведение Дудаковой неприемлемо. «Что бы там ни произошло в углу в этот момент или до этого, все надо решать тихо, имею в виду не напоказ», — считает Штырков.

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В августе 2024-го Дудакова проиграла раздельным решением судей американке Сэм Хьюз, прервав беспроигрышную серию в ММА из восьми боев.

Всего на счету 25-летней россиянки четыре боя в UFC с 2023 года.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC Виктория Дудакова
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