Россиянка проиграла второй бой подряд в UFC и ударила тренера
Россиянка Виктория Дудакова проиграла второй бой подряд в UFC. На турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) она уступила техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн.
Когда Дудаковой, получившей несколько ударов локтями от соперницы, после боя оказывали медицинскую помощь, он дала пощечину подошедшему к ней тренеру Гасанали Гасаналиеву, который хотел ее утешить, отмечает Forbes.
Российский боец Иван Штырков заявил «Матч ТВ», что такое поведение Дудаковой неприемлемо. «Что бы там ни произошло в углу в этот момент или до этого, все надо решать тихо, имею в виду не напоказ», — считает Штырков.
В августе 2024-го Дудакова проиграла раздельным решением судей американке Сэм Хьюз, прервав беспроигрышную серию в ММА из восьми боев.
Всего на счету 25-летней россиянки четыре боя в UFC с 2023 года.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов