Российский форвард «Рейнджерса» Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Панарин установил рекорд клуба и был признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» и установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 400-е очко за наименьшее количество игр

Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерса» Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Рейнджерс» 14 января обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. В этом матче Панарин отметился заброшенной шайбой.

Российский форвард установил рекорд «Рейнджерса» по количеству матчей (310), за которые набрал 400 очков (127 шайб + 273 передач) в составе клуба. Он достиг отметки за наименьшее количество игр, превзойдя достижение шестикратного обладателя Кубка Стэнли Марка Мессье, которому потребовалось 322 матча, для того чтобы набрать 400 очков.

На счету россиянина в текущем сезоне 59 очков, он забросил 27 шайб и отдал 32 передачи.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч против «Рейнджерса» «из-за травмы нижней части тела»: россиянин не сыграл из-за повреждения во второй игре подряд.

Первой звездой дня был признан нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митч Марнер, забросивший шайбу в ворота «Детройт Ред Уингс» (2:4): в этом матче форвард набрал свое 600-е очко в лиге. Третьей звездой дня стал автор победной шайбы матча с «Торонто» — форвард «Ред Уингз» Эндрю Копп.